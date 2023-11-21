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سرايا القدس تقتل 3 جنود ومجندة من مسافة صفر

11/21/2023 3:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، أنه في الساعة 9 من مساء أمس الاثنين، اقتحم مقاتلوها منزلا غرب حي الزيتون في قطاع غزة كان يتحصن به 3 جنود ومجندة واحدة من جيش الاحتلال، مؤكدة أنه تم الإجهاز عليهم من مسافة صفر.

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