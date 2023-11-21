سرايا القدس تقتل 3 جنود ومجندة من مسافة صفر
التاريخ
11/21/2023 3:14:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، أنه في الساعة 9 من مساء أمس الاثنين، اقتحم مقاتلوها منزلا غرب حي الزيتون في قطاع غزة كان يتحصن به 3 جنود ومجندة واحدة من جيش الاحتلال، مؤكدة أنه تم الإجهاز عليهم من مسافة صفر.
لمتابعة المزيد من أخبار فلسطين انقر هنا
MENAFN21112023000208011052ID1107467283
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.