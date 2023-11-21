فوز اليرموك بجائزة ربوتات إطفاء الحريق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز مشروع من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، بجائزة أفضل تصميم ميكانيكي في النسخة الرابعة من مسابقة روبوتات إطفاء الحريق، بمشاركة 18 فريقاً من مختلف الجامعات الأردنية.
وحصل المشروع الفائز على الجائزة، نتيجة استخدامه تقنيات مبتكرة لسحب الهواء في عمليات الإطفاء واستخدام التصنيع الرقمي، إضافة إلى إجراء عمليات محاكاة شاملة للتصميم باستخدام الحاسوب، ما يمكن من إجراء التعديلات وإبراز نقاط الضعف بالتصميم قبل عملية التصنيع.
وتهدف المسابقة إلى محاكاة عملية إطفاء الحريق، وإنقاذ الأفراد باستخدام الروبوتات، كما تحفز الطلبة على الابتكار والإبداع في مجال الروبوتات.
وعبر الفريق الفائز والمكون من الطلبة مجدي المناصير، ومحمد عاشور، وحسام المومني، واحمد المومني، عن فخرهم بتحقيق هذا الإنجاز، نظرا لأهميته في مسيرتهم المهنية مستقبلا.
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