فوز اليرموك بجائزة ربوتات إطفاء الحريق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز مشروع من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، بجائزة أفضل تصميم ميكانيكي في النسخة الرابعة من مسابقة روبوتات إطفاء الحريق، بمشاركة 18 فريقاً من مختلف الجامعات الأردنية.



وحصل المشروع الفائز على الجائزة، نتيجة استخدامه تقنيات مبتكرة لسحب الهواء في عمليات الإطفاء واستخدام التصنيع الرقمي، إضافة إلى إجراء عمليات محاكاة شاملة للتصميم باستخدام الحاسوب، ما يمكن من إجراء التعديلات وإبراز نقاط الضعف بالتصميم قبل عملية التصنيع.



وتهدف المسابقة إلى محاكاة عملية إطفاء الحريق، وإنقاذ الأفراد باستخدام الروبوتات، كما تحفز الطلبة على الابتكار والإبداع في مجال الروبوتات.



وعبر الفريق الفائز والمكون من الطلبة مجدي المناصير، ومحمد عاشور، وحسام المومني، واحمد المومني، عن فخرهم بتحقيق هذا الإنجاز، نظرا لأهميته في مسيرتهم المهنية مستقبلا.