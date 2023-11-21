شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل ومحيط مسجد شمال القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مسجد بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على محيط مسجد رياض الصالحين بالمخيم، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت قوات الاحتلال بالصواريخ منزلا يعود لعائلة عيادة، قرب مسجد السلام بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، أسفر عن شهداء وجرحى تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.