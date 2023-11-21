شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل ومحيط مسجد شمال القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف محيط مسجد بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على محيط مسجد رياض الصالحين بالمخيم، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
كما قصفت قوات الاحتلال بالصواريخ منزلا يعود لعائلة عيادة، قرب مسجد السلام بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، أسفر عن شهداء وجرحى تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.
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