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الاحتلال يستولي على 2,5 دونم من أراضي حوارة وبورين

11/21/2023 3:14:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الاستيلاء على نحو 2,5 دونم من أراضي بلدتي حوارة وبورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر في بلدية حوارة، بأن سلطات الاحتلال سلمت قرارا يقضي بالاستيلاء على دونمين و492 مترا مربعا من أراضي بلدتي حوارة وبورين، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.


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