الاحتلال يستولي على 2,5 دونم من أراضي حوارة وبورين

الاحتلال يستولي على 2,5 دونم من أراضي حوارة وبورين
التاريخ
11/21/2023 3:14:21 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الاستيلاء على نحو 2,5 دونم من أراضي بلدتي حوارة وبورين جنوب نابلس.
وأفادت مصادر في بلدية حوارة، بأن سلطات الاحتلال سلمت قرارا يقضي بالاستيلاء على دونمين و492 مترا مربعا من أراضي بلدتي حوارة وبورين، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.
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