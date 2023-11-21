أداة جديدة لقراءة عقل الفأر من وجهه

(MENAFN
- Al-Bayan)
طوَّر علماء مركز جانيليا للأبحاث التابع لمعهد هوارد هيوز الطبّي الأمريكي، أداة لقراءة عقل الفأر عبر وجهه؛ مما يقرِّب الباحثين خطوة واحدة من فهم الإشارات على مستوى الدماغ التي تحركها السلوكيات التلقائية.
وتستخدم الأداة، المعروفة باسم «فيس ماب»، شبكات عصبية عميقة لربط المعلومات حول حركات عين الفأر، والشارب، والأنف، والفم بالنشاط العصبي في الدماغ، وصنّف الباحثون 13 نقطة رئيسية تتوافق مع حركات الوجه المختلفة المرتبطة بالسلوكيات الفردية العفوية.
وطوّر الفريق أولاً نموذجاً قائماً على الشبكة العصبية، يمكنه تحديد هذه النقاط الرئيسية لوجوه الفئران التي تم جمعها في المختبر ضمن إعدادات تجريبية مختلفة، ثم طوّروا نموذجاً آخر قائم على شبكة عصبية عميقة لربط بيانات نقطة الوجه الرئيسية التي تمثل حركة الفأر بالنشاط العصبي، مما يسمح لهم برؤية كيف تؤدي السلوكيات التلقائية للفأر إلى تحفيز النشاط العصبي في منطقة معينة من الدماغ.
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