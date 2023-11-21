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أداة جديدة لقراءة عقل الفأر من وجهه

11/21/2023 3:01:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طوَّر علماء مركز جانيليا للأبحاث التابع لمعهد هوارد هيوز الطبّي الأمريكي، أداة لقراءة عقل الفأر عبر وجهه؛ مما يقرِّب الباحثين خطوة واحدة من فهم الإشارات على مستوى الدماغ التي تحركها السلوكيات التلقائية.

وتستخدم الأداة، المعروفة باسم «فيس ماب»، شبكات عصبية عميقة لربط المعلومات حول حركات عين الفأر، والشارب، والأنف، والفم بالنشاط العصبي في الدماغ، وصنّف الباحثون 13 نقطة رئيسية تتوافق مع حركات الوجه المختلفة المرتبطة بالسلوكيات الفردية العفوية.

وطوّر الفريق أولاً نموذجاً قائماً على الشبكة العصبية، يمكنه تحديد هذه النقاط الرئيسية لوجوه الفئران التي تم جمعها في المختبر ضمن إعدادات تجريبية مختلفة، ثم طوّروا نموذجاً آخر قائم على شبكة عصبية عميقة لربط بيانات نقطة الوجه الرئيسية التي تمثل حركة الفأر بالنشاط العصبي، مما يسمح لهم برؤية كيف تؤدي السلوكيات التلقائية للفأر إلى تحفيز النشاط العصبي في منطقة معينة من الدماغ.


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