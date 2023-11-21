دور نشر إماراتية تحفز الأطفال على القراءة

ضمن فعاليات «مهرجان العين للكتاب»، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، وتستمر فعالياته حتى 25 نوفمبر الجاري في استاد هزاع بن زايد «العين سكوير» في مدينة العين، يحتفي مهرجان العين للكتاب بالطفل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، من خلال فعاليات متنوعة لتعزيز ورفع الوعي بهذا اليوم، بالتعاون مع مستشفى ميديكلينك.



بدأت الفعالية بحصة خاصة لرفع اللياقة البدنية، التي تعزز صحة الأطفال، وتربط بين صحتهم الجسدية والنفسية والعقلية، كما تسهم في ترسيخ قيم الحفاظ على الصحة العامة، ثم تم اصطحاب الأطفال في جولة بمنطقة المهرجان في العين سكوير، تعرفوا فيها على جميع الفعاليات الخاصة بالمهرجان، بالإضافة إلى دور النشر، التي خصصت مطبوعات وقصصاً وكتباً تعليمية، وفنية، وتربوية، باللغتين العربية والإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك نظم مهرجان العين للكتاب 2023 مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية مثل الرسم، والتصوير، والرياضة، وعرضاً مسرحياً استعراضياً.

وقدم مستشفى ميديكلينك، ضمن فعاليات يوم الطفل العالمي، جلسة عن أهمية التغذية السليمة لصحة الأطفال، أدارتها أخصائية التغذية الدكتورة مروة، وأشركت الجلسة الأطفال الحاضرين بأنشطة تفاعلية، واختبرت معلوماتهم حول الأغذية الصحية، وأنواعها وأهميتها، لزيادة حماسة الأطفال، كما قدمت الجلسة نصائح للأطفال وذويهم حول أنواع الأغذية، التي يجب تناولها خلال اليوم، للاستفادة من عناصرها، التي يحتاج إليها الطفل للنمو.



