منتخب اليمن يفوز على نيبال في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

فاز منتخب

اليمن على مضيفه نيبال 2-صفر في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن المجموعة الثامنة بالدور الثاني لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

سجل عمر الداحي هدف التقدم لليمن في الدقيقة 72 من عمر اللقاء وأضاف محمد عبد الله الداحي الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جرت على استاد داشراث رانجاسالا في كاتمندو بنيبال.

ورفع اليمن رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثالث بالمجموعة متقدما على نيبال متذيلة الترتيب بدون رصيد من النقاط من نفس العدد من المباريات.

وتتصدر الإمارات المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزها على نيبال 4-صفر في المباراة الأولى بالدور الثاني. وتتساوى البحرين مع الإمارات برصيد ثلاث نقاط بعد فوزها هي الأخرى على اليمن 2-صفر ضمن الجولة الأولى الأسبوع الماضي.

وستستضيف البحرين منافستها الإمارات في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة الثانية وذلك على الاستاد الوطني بالبحرين.







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