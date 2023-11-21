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برلمان جنوب أفريقيا يصوت لصالح إغلاق سفارة إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية

11/21/2023 3:01:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صوتت أغلبية نواب برلمان جنوب أفريقيا لصالح قرار يدعو لإغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة.

وثمة ملامح لاتفاق وشيك يضمن الافراج عن رهائن مقابل هدنة مؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، اذ أعلنت قطر والولايات المتحدة الثلاثاء عن إحراز تقدم في المفاوضات.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية من الدوحة أنّ الحركة "تقترب من التوصّل لاتّفاق" على هدنة بينها وبين إسرائيل في الحرب الدائرة بين الطرفين منذ شهر ونصف شهر.

كذلك اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن الثلاثاء "نحن قريبون جدا، قريبون جدا" من اتفاق، مضيفا "لا يحصل شيء الا حين يحصل فعليا".

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