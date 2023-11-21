برلمان جنوب أفريقيا يصوت لصالح إغلاق سفارة إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
صوتت أغلبية نواب برلمان جنوب أفريقيا لصالح قرار يدعو لإغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة.
وثمة ملامح لاتفاق وشيك يضمن الافراج عن رهائن مقابل هدنة مؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، اذ أعلنت قطر والولايات المتحدة الثلاثاء عن إحراز تقدم في المفاوضات.
وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية من الدوحة أنّ الحركة "تقترب من التوصّل لاتّفاق" على هدنة بينها وبين إسرائيل في الحرب الدائرة بين الطرفين منذ شهر ونصف شهر.
كذلك اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن الثلاثاء "نحن قريبون جدا، قريبون جدا" من اتفاق، مضيفا "لا يحصل شيء الا حين يحصل فعليا".
اقرأ أيضاً:
تعليق جديد من الخارجية الأمريكية حول صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل
برلمان جنوب أفريقيا يصوت لصالح إغلاق سفارة إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية
وزير فرنسي: أسباب تدفع للأمل في ملف الإفراج عن رهائن غزة
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN21112023000110011019ID1107467082
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.