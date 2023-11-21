خلال فعالية تجنيد للجيش.. مصرع 37 شخصاً في تدافع بأحد الملاعب في الكونغو برازافيل



لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم في حادث تدافع في ملعب رياضي في مدينة برازافيل في جمهورية الكونغو برازافيل مساء أمس الاثنين، وفقا لإحصاءات الحكومة.

وقالت سلطات الجمهورية اليوم الثلاثاء إن العديد من الأشخاص الآخرين أصيبوا بسبب حالة من الذعر الجماعي التى سادت خلال فعالية تجنيد للجيش.

ولم يعرف بعد ما الذي تسبب في وقوع الحادث .

وتم تشكيل وحدة أزمة في الكونغو برازافيل الواقعة بوسط أفريقيا.





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