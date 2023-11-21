خلال فعالية تجنيد للجيش.. مصرع 37 شخصاً في تدافع بأحد الملاعب في الكونغو برازافيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم في حادث تدافع في ملعب رياضي في مدينة برازافيل في جمهورية الكونغو برازافيل مساء أمس الاثنين، وفقا لإحصاءات الحكومة.
وقالت سلطات الجمهورية اليوم الثلاثاء إن العديد من الأشخاص الآخرين أصيبوا بسبب حالة من الذعر الجماعي التى سادت خلال فعالية تجنيد للجيش.
ولم يعرف بعد ما الذي تسبب في وقوع الحادث .
وتم تشكيل وحدة أزمة في الكونغو برازافيل الواقعة بوسط أفريقيا.
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