سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة صقر غباش

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والدته وذلك في مجلس العزاء بمنطقة سيح البريرات في رأس الخيمة.
وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمَّدها بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته، ويُلهِم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN21112023000110011019ID1107467075
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.