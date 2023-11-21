سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة صقر غباش

قدَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والدته وذلك في مجلس العزاء بمنطقة سيح البريرات في رأس الخيمة.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمَّدها بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته، ويُلهِم أهلها وذويها الصبر والسلوان.





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