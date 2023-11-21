الدار العقارية تطلق «نيكي بيتش ريزيدنسز» ليضم 800 وحدة بجزيرة المرجان في رأس الخيمة

أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» إطلاق «نيكي بيتش ريزيدنسز»، وهو مجتمع سكني جديد في جزيرة المرجان يتميّز بإطلالات خلابة على مياه الخليج العربي، ويوفر مجموعة خاصة من التجارب الترفيهية المتميزة والتي ستضع تصوّراً جديداً للعيش على الوجهات الشاطئية في الإمارة.

وسيتم إطلاق 357 وحدة للبيع ضمن المرحلة الأولى لمشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز» في 5 ديسمبر، تتنوع بين شقق مكوّنة من غرفة نوم واحدة وخمس غرف، مع شرفات واسعة للاستمتاع بالإطلالات البانورامية على مياه الخليج العربي وتأمُّل شروق الشمس الساحر، كما أن جميع الشقق مزوّدة الخدمات، مع توافر خيارات شقق مفروشة وغير مفروشة، ويبلغ متوسط سعر الشقّة المكونة من غرفة نوم واحدة 2.3 مليون درهم.

ويقدّم المنتجع السكني مجموعة من الخدمات الحصرية لقاطنيه، ما يضفي عليه أجواء الإقامة الفندقية، ومن ذلك خدمة كونسيرج على مدار الساعة وخدمة صفّ السيارات والمساعدة على حمل الأمتعة ومساحات العمل المشتركة التي تُقدم فيها المرطبات.

ومما يميّز هذا المنتجع السكني ويمنحه أجواء العيش في الفنادق والمنتجعات الفاخرة المجموعة الواسعة والمتنوعة من المرافق المتاحة لقاطنيه، ومن ذلك المرافق الشاطئية والنادي المشترك وغرفة الألعاب وساونا وعلاجات السبا وحدائق الاسترخاء واستوديو خاص لليوغا ومساحات اللعب للأطفال وقاعات الألعاب الرياضية المغلقة والخارجية والتي تتميز بإطلالات خلابة على الخليج العربي.

وسيحصل قاطنو المشروع أيضاً على العديد من المزايا الحصرية وبأسعار تفضيلية مخفضة على أسرّة «كابانا» والأسرّة النهارية المظللة، والمطاعم والمقاهي، وخدمات السبا، والرياضات المائية، ونادي «ليتل نيكي بيتش» للأطفال وغيرها من المزايا الخاصة، بجانب إمكان المشاركة في مجموعة من المعارض والدورات التعليمية ومنها دروس الطبخ الشهرية، وسيحظى السكان أيضاً بمزايا أسلوب الحياة الرقمية الذكية ومنها مراكز شحن السكوتر الكهربائية والدراجات، إلى جانب إمكان استخدام التطبيق الخاص بالمجتمع السكني الذي سيمكّنهم من الوصول إلى المجموعة الكاملة من الخدمات والمرافق عند الطلب.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «يسرّنا أن نكشف عن مجتمع نيكي بيتش ريزيدنسز الذي سيمنح تجربة سكنية لا مثيل لها في رأس الخيمة. تألق الإمارة وجهة سياحية واستثمارية بارزة في دولة الإمارات شجَّعَنا على تقديم منتج عقاري يستجيب للطلب في السوق على وحدات الإقامات القصيرة ويلبي احتياجات الراغبين في شراء منزل ثانٍ، وفي الوقت نفسه وفّرنا للمقيمين الدائمين أسلوب حياة يومياً يجمع بين سحر الطبيعة والرفاه والاسترخاء والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن ميزة الإطلالات الخلابة على مياه الخليج العربي».

وقالت لوسيا بنرود، الرئيسة التنفيذية لشركة «نيكي بيتش جلوبال»: «تتميز رأس الخيمة بحيويتها وازدهارها الاقتصادي وتنوعها الثقافي، وبذلك سيوفر مشروع نيكي بيتش ريزيدنسز فرصة متميزة للاستمتاع بتجربة الحياة الراقية في هذه الوجهة العصرية الجديدة، ونتطلع إلى العمل مع الدار على هذا المشروع المتميّز لنُقدّم مفهومنا الفريد للاحتفال بفخامة العيش في الإمارة، ونعد عملاءنا الحاليين والجدد بتجارب استثنائية غير مسبوقة في هذا الملاذ الساحر».

ستراعي الدار في تطوير مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز» معايير «فيتويل»، الشهادة الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية، وبذلك سيكون أول مشروع يلتزم هذه المعايير في رأس الخيمة، كما سيستهدف المشروع الحصول على شهادة فضية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED).

وتعد جزيرة المرجان من أبرز الوجهات العصرية والترفيهية في رأس الخيمة، حيث تتميّز بواجهة بحرية مذهلة بطول 23 كيلومتراً ممتدة عبر أربع جزر على شكل المرجان، إلى جانب مجموعة واسعة من المعالم السياحية، وأبرزها الكورنيش الشهير. وتعد الجزيرة من الوجهات الشهيرة للجري وركوب الدراجات، كما توفر ملاذاً هادئاً للاسترخاء والاستمتاع بالإطلالات الساحرة على الخليج العربي، ويقع مجتمع «نيكي بيتش» بين اثنين من أكبر المنتجعات في الجزيرة، وهما «ريكسوس باب البحر» و«دبل تري من هيلتون»، وكلاهما استحوذت عليهما الدار في سنة 2022.

ويبعد المشروع مسافة ساعة تقريباً عن مدينة دبي، ويقع على مقربة من نادي الحمرا للجولف وقرية الحمرا ومرسى ونادي الحمرا لليخوت، وسيتمكن قاطنوه أيضاً من الوصول بسهولة إلى الأماكن الطبيعية الجميلة والجبال الخلابة في رأس الخيمة.