اقتصادية الشارقة تعرف بالممكنات والحوافز لبيئة الأعمال الصناعية

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة «مجلس حوارات الصناعة في إمارة الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبحضور عدد من الجهات الحكومية المختصة وعدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصناعي بالإمارة والدولة.



وخلال افتتاح المجلس رحّب حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالحضور مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية بين الدائرة والوزارة، تعزيزاً للعمل المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما أن المجلس يمثل منصة متقدمة تجمع الجهات الحكومية والخاصة، لحشد الجهود والطاقات نحو تعزيز مرتكزات التقدم الصناعي والتنمية المستدامة في الشارقة خاصة ودولة الإمارات بشكل عام.

كما أوضح المحمود أن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي، وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تكون الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي.

ومن جهته أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة من خلال تنفيذ «مجلس حوارات الصناعة- اصنع في الإمارات»، تؤكد دائماً حرصها على تعزيز الوعي بالبرامج والممكنات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي من خلال مشاريعها ومبادراتها، خصوصاً مبادرة (اصنع في الإمارات) وكذلك (برنامج القيمة الوطنية المضافة) و(برنامج التحول التكنولوجي، الذي تم خلاله تقييم 25 مصنعاً في الشارقة)، والتي تتبناها وتتعاون فيها مع شركائها الاستراتيجيين، مصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والعديد من الشركاء في الحكومات المحلية والشركات الوطنية الرائدة، بهدف تحفيز التكامل والتعاون من أجل تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية.

وقال السويدي إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تلعب دوراً تكاملياً استراتيجياً على المستوى الوطني من خلال خلق الفرص وتوفير الممكنات النوعية للبيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتسهل من حصول الشركات الصناعية على هذه الحوافز بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتمثل الشارقة نموذجاً للتعاون في تعزيز دور القطاع الصناعي، ومن أبرز الأمثلة المشاركة الفعالة في مشروع «التعداد الصناعي الوطني»، كما أن لدينا 88 مصنعاً مسجلاً وحاصلاً على شهادات برنامج القيمة الوطنية المضافة، والتوقعات كبيرة لتسجيل مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار السويدي إلى الجهد القائم مع الشركاء من خلال «مجلس تطوير الصناعة» برئاسة الوزارة، لتسهيل جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، خاصة في تكلفة ممارسة الأعمال من رسوم تراخيص وأراض وطاقة.

ومن جهتها أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائر، أن تنظيم مثل هذه الجلسات التي تناقش سبل تطوير الوضع الصناعي تعتبر فرصة مثالية لتعريف المستثمرين في القطاع الصناعي على أبرز الفرص الاستثمارية والحوافز والممكنات التي توفرها الجهات، كما تأتي كمنصة لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات مع الجهات والدوائر الحكومية والخاصة، لوضع حلول ابتكارية وإبداعية لمواجهة التحديات، سعياً لتطوير أطر واضحة للبيئة الصناعية بما يواكب متطلبات التنمية بشكل عام والصناعية بشكل خاص.

وأشارت إلى أن الدائرة تهدف لخلق مناخ مثالي للاستثمار الصناعي يسهم في تشجيع المصانع والمستثمرين وتوفير كل السبل والإمكانات للارتقاء بالصناعات الوطنية. كما تعمل الدائرة على تفعيل جهودها في دعم المصانع من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التي من شأنها تعزيز منظومة الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاستثمارية في القطاع الصناعي.

وتناول المجلس أهم الممكنات والحوافز لبيئة الأعمال الصناعية وإطلاع المستثمرين على أبرز الفرص الاستثمارية التي تقدمها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، وتفاصيل المنظومة الاستثمارية الإماراتية والحوافز والمزايا المتاحة للمبتكرين ورواد الأعمال. كما تم خلال الجلسة التعريف بفريق تطوير القطاع الصناعي وأهدافه والجهود التي يبذلها الفريق للارتقاء بالقطاع الصناعي.

كما تطرق المجلس للحديث عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتبادل الآراء والمقترحات التي تسهم في دعم وتطوير القطاع وذلك بمشاركة نخبة من الشركات الصناعية الوطنية الكبرى.



وتضمنت العروض التقديمية والحوارات عرضاً عن الخدمات والمنتجات التي يوفرها مصرف الإمارات للتنمية للمستثمرين، حيث يوفر المصرف حلولاً تمويلية للشركات والمشاريع الصناعية التي تؤثر بشكل كبير على مصادر تنمية اقتصاد الدولة.



وقدمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات عرضاً لخدماتها، حيث تقدم الشركة حلول حماية الائتمان التجاري للصادرات والتي صممت خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وذلك لدعم خطط نموها على الصعيد العالمي ومساعدتها في دخول الأسواق الصاعدة.

كما قدمت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية نظرة عامة على مشروع سبع سنابل كأول منتج وطني يحصل على علامة «صنع في الإمارات» باعتباره مستوفياً لمعايير الجودة والسلامة من خلال مطابقته للمواصفات القياسية المعمول بها في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة المستهلكين، ويدعم تنافسيته في الأسواق، كما أشادت الدائرة بدور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المحوري في دعم الدائرة ومشروعاتها، وحرصها على توفير بيئة تسهم في تعزيز نجاح الصناعات الوطنية، بما يعزز تنافسيتها.