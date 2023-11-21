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الأسهم الأمريكية في حالة ترقب لمحضر «الاحتياطي» ونتائج «إنفيديا»

11/21/2023 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين التقرير الفصلي لشركة إنفيديا الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، وصدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأخير،

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 46.20 نقطة، أو 0.13 في المئة، إلى 35104.84 نقاط.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.61 نقاط، أو 0.19 في المئة، إلى 4538.77 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 67.30 نقطة، أو 0.47 في المئة، إلى 14217.23 نقطة.

ويأمل التجار في الحصول على نظرة ثاقبة لقرار صناع السياسة بشأن سعر الفائدة، بعد أن ترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 5.25%-5.5%، ومعرفة ما قد يتطلبه الأمر لتغيير المسار في المستقبل.

تشير أسعار العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى شبه إجماع على أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستبقى ثابتة في اجتماعها المقبل في ديسمبر.

قال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research: «نعتقد أن (أسعار الفائدة) قد تنتهي في نهاية المطاف بالبقاء مرتفعة لفترة أطول مما تتوقع السوق».

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