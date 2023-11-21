الأرجنتين تحبس أنفاسها في انتظار قرارات «ميلي» الاقتصادية الثورية

تحبس الأرجنتين أنفاسها بانتظار ما سينفذ الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي حينما يتولى منصبه في العاشر من ديسمبر، القرارات الاقتصادية الثورية التي قدمها خلال برنامجه الانتخابي، وخصوصاً أن سلطته التشريعية محدودة.

وارتفعت سوق الأسهم الأرجنتينية بنسبة 20% عند الافتتاح الثلاثاء، في أول ردّ فعل على الفوز الساحق الذي حققه الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي.

وأسهمت في هذا الارتفاع شركة النفط الوطنية «واي بي إف» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 34% بعدما أعلن الرئيس المنتخب أنه سيقوم بخصخصتها في إطار حزمة إصلاحاته.

والإثنين، ارتفعت أسهم «واي بي إف» المدرجة في وول ستريت بنسبة 40% عند الإغلاق.

وكان يوم الإثنين - اليوم التالي للانتخابات - عطلة رسمية في الأرجنتين، ما أدى إلى تأخير رد فعل السوق.

وقال ميلي (53 عاماً)، وهو اقتصادي يصف نفسه بأنه «رأسمالي فوضوي»، في خطاب الفوز الذي ألقاه مساء الأحد «اليوم تبدأ نهاية الانحطاط» وتنطلق «إعادة إعمار الأرجنتين»، محذراً من أنه لن تكون هناك «أنصاف حلول».





التخلي عن البيزو وإغلاق المصرف المركزي

وتعهد ميلي التخلي عن عملة البيزو لمصلحة الدولار الأمريكي وإغلاق المصرف المركزي الذي اتهمه بطباعة النقود بشكل كبير لتمويل الإنفاق الحكومي الزائد، في محاولة لوقف التضخم.

وجدّد الرئيس المنتخب التأكيد على رغبته في إلغاء المصرف المركزي الأرجنتيني في نهاية المطاف، متّهماً المصرف المركزي بأنّه «يسرق» المواطنين.

وقال في حملته الانتخابية إنه سيتخلص من نحو عشر وزارات، من بين اقتراحات أخرى مثيرة للجدل.





التضخم

وتشهد الأرجنتين واحداً من أعلى معدلات التضخم في العالم 143% فيما قيمة البيزو مستمرة في الانخفاض.

وأعلن خافيير ميلي أنّ السيطرة على التضخّم في بلاده الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة قد تستغرق ما بين 18 و24 شهراً.

وقال ميلي في مقابلة أجرتها معه محطة «راديو كابيتال» الإذاعية «إذا قمنا بخفض الإصدار النقدي اليوم، فإنّ هذه العملية ستستغرق ما بين 18 و24 شهراً» من أجل «إعادتها إلى أدنى المستويات الدولية».

وأكّد ميلي أنّه لا يعتزم إلغاء الضوابط على الصرف في الحال لأنّ هذا الأمر من شأنه أن يؤدّي إلى «تضخّم مفرط».





الدولرة

وأضاف «الدولرة ستكون الطريقة لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها الأرجنتينيون بحريّة. أنت أساساً تقوم بالدولرة للتخلّص من المصرف المركزي». ولم يحدّد الرئيس المنتخب موعداً لهذه «الدولرة» المرتقبة لاقتصاد البلاد.

وكان ميلي طرح في برنامجه الانتخابي «علاج الصدمة» لمواجهة المشكلات الاقتصادية وإعادة التوازن إلى حسابات الدولة.





إنهاء الدعم

ويهدف برنامج الرئيس المنتخب لتقليص الإنفاق العام بنحو 15%، والمضيّ في خصخصة لتحقيق توازن في الميزانية ينشده صندوق النقد الدولي.

كما يقوم برنامج الرئيس المنتخب على إنهاء العمل بالدعم في مجالات النقل والطاقة، وتحرير الأسعار، وإلغاء الضرائب على الصادرات.





الخصخصة

وفي مقابلته الإذاعية شدّد ميلي أنّ البرنامج الذي وضعه لخصخصة الكثير من مؤسسات القطاع العام سيكون واسع النطاق و«كلّ ما يمكن أن يكون في أيدي القطاع الخاص سيصبح كذلك».

وفي مقابلة إذاعية ثانية عبر أثير «راديو ميتر» قال الرئيس المنتخب إنّه من بين المؤسّسات العامّة المرشّحة للخصخصة شركة النفط الوطنية «واي بي إف» ووسائط إعلامية عمومية مثل وكالة «تيلي آم» للأنباء وقناة «بي في بي» التلفزيونية التي قال عنها إنها أصبحت «آلة دعاية».

وتثير رغبة الرئيس المنتخب في خفض الإنفاق العام قلقاً في شأن أثرها الاجتماعي في بلد 40 في المئة من سكّانه يعيشون تحت خط الفقر و51 في المئة من سكانه يتلقّون شكلاً من أشكال المعونة أو الدعم الاجتماعي.

ولكنّ ميلي شدّد أنّ الخصخصة لن تطال قطاعي التعليم والصحّة.

وعن صندوق النقد الدولي الذي منح الأرجنتين في سنة 2018 قرضاً بقيمة 44 مليار دولار، تعاني بوينس ايرس لسداده، قال ميلي إنّ فريقه «يتحاور منذ وقت طويل» مع المسؤولين في المؤسّسة المالية الدولية.