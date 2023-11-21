السيسي: نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن حكومته عبرت عن ثوابت بلاده تجاه القضية الفلسطينية وخصوصا قطاع غزة، مؤكدا أن هذه القضية ستبقى "باقية في الضمير الوطني المصري"، رافضاً بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وكتب السيسي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً".

وأضاف: "أؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن".

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد ألقى بيانا أمام مجلس النواب المصري في وقت سابق اليوم بشأن جهود حكومته لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون حربا إسرائيلية منذ 46 يوما.

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