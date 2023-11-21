التصفيات الآسيوية.. الإمارات يتخطى البحرين بثنائية

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- Khaberni) خبرني - حقق منتخب الإمارات فوزاً مهماً على نظيره البحريني بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
على إستاد البحرين الوطني، يدين "الأبيض" بهذا الفوز إلى كل من
عبد الله رمضان في الدقيقة 36، وعلي مبخوت في الدقيقة 89 من علامة الجزاء.
ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، فيماتجمد رصيد "الأحمر" البحريني عند 3 نقاط في المركز الثاني، متفوقاً على اليمن بفارق الأهداف.
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