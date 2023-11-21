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التصفيات الآسيوية.. الإمارات يتخطى البحرين بثنائية

11/21/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حقق منتخب الإمارات فوزاً مهماً على نظيره البحريني بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

على إستاد البحرين الوطني، يدين "الأبيض" بهذا الفوز إلى كل من
عبد الله رمضان في الدقيقة 36، وعلي مبخوت في الدقيقة 89 من علامة الجزاء.

ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، فيماتجمد رصيد "الأحمر" البحريني عند 3 نقاط في المركز الثاني، متفوقاً على اليمن بفارق الأهداف.

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