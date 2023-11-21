(التشريعية) البرلمانية تنظم ملتقى نقاشيا بعنوان (نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- نظمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم الثلاثاء ملتقى نقاشيا بعنوان (نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة) بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعدد من النواب الحاليين والسابقين وممثلي تيارات سياسية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني.
وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في كلمة بالملتقى إن توجه اللجنة (التشريعية) لإشراك المجتمع الكويتي لمناقشة القوائم النسبية وتحديد الدوائر الانتخابية يعد سابقة هامة مؤكدا أنها قضية لا تحتمل التأخير وعليه فقد تقدم اليوم باقتراح بقانون يتعلق بالقوائم النسبية.
بدورهم أجمع أعضاء اللجنة في كلمات متفرقة خلال الملتقى أن الهدف من تنظيمه هو نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة إذ "أن الشعب والقوى السياسية هم وقود أي تعديل سياسي وهذا القانون يعالج الحالة الفردية لنقلها إلى طور العمل الجماعي الذي سيحقق الإصلاح السياسي".
وقالوا إن حالة الاستقرار السياسي الموجودة حاليا تحتم التعجيل بمناقشة هذا القانون الذي لن يتم إلا بإشراك مؤسسات المجتمع المدني مؤكدين أن توحد القوى السياسية يحسم القرارات المصيرية وينجح إقرار القانون.
وبينوا أن الوصول إلى قانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص يتطلب التدرج في الإصلاحات الانتخابية لحين الوصول إلى قانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
من جانبهم أكد عدد من النواب السابقين في مداخلات خلال الملتقى على أهمية تغيير النظام الانتخابي الحالي وإقرار قانون انتخابي جديد ومتكامل يعكس إرادة الشعب ويحقق العدالة بين مختلف الدوائر إضافة إلى ضرورة وضع ضوابط لنظام القوائم النسبية ومناقشته من الجانب الدستوري.
وأوضحوا أن النظام الحالي أفرز الكثير من العناصر التي بها ضعف في الأداء والتشريع من أجل تحقيق أهداف خاصة وليس من أجل مصلحة الكويت داعين اللجنة التشريعية إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية حتى لا يتم إبطال قانون معين من قبل المحكمة بعد الانتهاء منه وإقراره.
من ناحيتهم أكد عدد من ممثلي تيارات سياسية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني في كلمات متفرقة بالملتقى على ضرورة إقرار قانون انتخابي بنظام القوائم النسبية للانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي واستغلال حالة التعاون النيابي - الحكومي غير المسبوقة في إحداث نقلة نوعية.
وقالوا إن مشاركتهم في مثل هذه الفعاليات هي نهج جديد يجب أن يسير عليه الجميع وأن ما تم اليوم هو سنة حميدة يجب أن تترسخ بتواصل النواب مع الشعب الكويتي.
وفي ختام الملتقى أعرب رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير عن شكره للمشاركين فيه مؤكدا أن ما جرى اليوم هو كسر لحاجز عدم التواصل بين المشرعين والشعب.
وأعلن الساير عن استقبال أي ملاحظات من المواطنين على القانون من خلال موقع إلكتروني سيتم الإعلان عنه لاحقا مطمئنا بأن اللجنة التشريعية ستعمل على الأخذ بكل الملاحظات وتلافي السلبيات للخروج بقانون متكامل. (النهاية)
ن م ع / ع ع / ح ع
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