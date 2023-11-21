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(التشريعية) البرلمانية تنظم ملتقى نقاشيا بعنوان (نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة)

11/21/2023 10:05:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- نظمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم الثلاثاء ملتقى نقاشيا بعنوان (نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة) بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعدد من النواب الحاليين والسابقين وممثلي تيارات سياسية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني.
وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في كلمة بالملتقى إن توجه اللجنة (التشريعية) لإشراك المجتمع الكويتي لمناقشة القوائم النسبية وتحديد الدوائر الانتخابية يعد سابقة هامة مؤكدا أنها قضية لا تحتمل التأخير وعليه فقد تقدم اليوم باقتراح بقانون يتعلق بالقوائم النسبية.
بدورهم أجمع أعضاء اللجنة في كلمات متفرقة خلال الملتقى أن الهدف من تنظيمه هو نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة إذ "أن الشعب والقوى السياسية هم وقود أي تعديل سياسي وهذا القانون يعالج الحالة الفردية لنقلها إلى طور العمل الجماعي الذي سيحقق الإصلاح السياسي".
وقالوا إن حالة الاستقرار السياسي الموجودة حاليا تحتم التعجيل بمناقشة هذا القانون الذي لن يتم إلا بإشراك مؤسسات المجتمع المدني مؤكدين أن توحد القوى السياسية يحسم القرارات المصيرية وينجح إقرار القانون.
وبينوا أن الوصول إلى قانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص يتطلب التدرج في الإصلاحات الانتخابية لحين الوصول إلى قانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
من جانبهم أكد عدد من النواب السابقين في مداخلات خلال الملتقى على أهمية تغيير النظام الانتخابي الحالي وإقرار قانون انتخابي جديد ومتكامل يعكس إرادة الشعب ويحقق العدالة بين مختلف الدوائر إضافة إلى ضرورة وضع ضوابط لنظام القوائم النسبية ومناقشته من الجانب الدستوري.
وأوضحوا أن النظام الحالي أفرز الكثير من العناصر التي بها ضعف في الأداء والتشريع من أجل تحقيق أهداف خاصة وليس من أجل مصلحة الكويت داعين اللجنة التشريعية إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية حتى لا يتم إبطال قانون معين من قبل المحكمة بعد الانتهاء منه وإقراره.
من ناحيتهم أكد عدد من ممثلي تيارات سياسية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني في كلمات متفرقة بالملتقى على ضرورة إقرار قانون انتخابي بنظام القوائم النسبية للانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي واستغلال حالة التعاون النيابي - الحكومي غير المسبوقة في إحداث نقلة نوعية.
وقالوا إن مشاركتهم في مثل هذه الفعاليات هي نهج جديد يجب أن يسير عليه الجميع وأن ما تم اليوم هو سنة حميدة يجب أن تترسخ بتواصل النواب مع الشعب الكويتي.
وفي ختام الملتقى أعرب رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير عن شكره للمشاركين فيه مؤكدا أن ما جرى اليوم هو كسر لحاجز عدم التواصل بين المشرعين والشعب.
وأعلن الساير عن استقبال أي ملاحظات من المواطنين على القانون من خلال موقع إلكتروني سيتم الإعلان عنه لاحقا مطمئنا بأن اللجنة التشريعية ستعمل على الأخذ بكل الملاحظات وتلافي السلبيات للخروج بقانون متكامل. (النهاية)

ن م ع / ع ع / ح ع




MENAFN21112023000071011013ID1107466035

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