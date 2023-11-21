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حمدان بن محمد: العالم ينظر إلى دبي على أنها مدينة المستقبل

11/21/2023 10:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن العالم ينظر إلى دبي على أنها مدينة المستقبل.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "دبي تستعد لاستضافة أكثر من 2500 خبير مستقبلي من 100 دولة في أكبر تجمع عالمي لخبراء المستقبل الأسبوع المقبل في "متحف المستقبل" ضمن الدورة الثانية من "منتدى دبي المستقبل" لإطلاق حوارات هادفة حول ما سيكون عليه مستقبل العالم بحضور نحو 100 مؤسسة ومنظمة دولية معنية باستشراف المستقبل. العالم ينظر إلى دبي على أنها مدينة المستقبل .. ونحن ننظر للمستقبل برؤية إيجابية ومنهجية قائمة على التعاون والشراكة والاستعداد للمستقبل واغتنام فرصه".


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