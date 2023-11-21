أسهم «أنغامي» تقفز 35% بعد إعلان الاندماج في «+OSN»

قفزت أسهم «أنغامي» 35% في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت الشركة عن اندماجها في «أو إس إن بلس» (+OSN).

كجزء من الصفقة، ستضخ «أو إس إن غروب»، الشركة الأم لـ(+OSN) 50 مليون دولار في «أنغامي»، لتصبح المساهم الأكبر فيها. وقالت الشركتان في بيان مشترك إن الكيان الجديد سيضم أكثر من 120 مليون مستخدم مسجل، و2.5 مليون اشتراك مدفوع، وإيرادات قدرها 100 مليون دولار.

وبلغ سعر السهم 3.09 دولارات قبل الافتتاح، ليعزز مكاسب بلغت 35% في جلسة أمس.

وقال إيلي حبيب، أحد المؤسسين المشاركين الإثنين لـ«أنغامي»، والذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة، إن صفقة الاندماج تضيف لأنغامي ما يصل إلى 100 مليون دولار، منها 50 مليون دولار نقداً.

وأوضح في مقابلة مع «الشرق» إن «أنغامي» ستتولّى إدارة تطبيقها الخاص إضافة إلى تطبيق «+OSN» الذي سيكون داخل منصة «أنغامي»؛ «ولاحقاً قد يتم دمج التطبيقين في كيان جديد كلياً».

كما توقّع حبيب أن تسهم الصفقة في تجنُّب شطب سهم «أنغامي» من بورصة «ناسداك»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإدراج في بورصتي السعودية وأبوظبي ما زال ضمن خطط الشركة.

وكانت أسهم «أنغامي» تتداول يوم الثلاثاء الماضي من دون الدولار، ولكنها بدأت بالارتفاع تدريجياً بعد ذلك، إلى أن بلغت المكاسب في أسبوع حتى يوم أمس 58%.

وأعلنت «أو إس إن غروب» أن استثمارها في «أنغامي» يُقدّر قيمة السهم عند 3.65 دولارات، أو 3.9 أضعاف متوسط سعره في الشهر الماضي.

وأسست «أنغامي» على يد اثنين من رواد الأعمال اللبنانيين في سنة 2012، وسرعان ما برزت منافساً محلياً بارزاً في المنطقة لشركتي «سبوتيفاي» و«ديزر» (Deezer). ويقع مقر الشركة في أبوظبي، واجتذبت تمويلاً بقيمة 5 ملايين دولار من شركة إعلام سعودية (إس أر إم جي فينتشرز) في وقت سابق من العام الجاري.

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