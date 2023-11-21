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آرسنال يتجاهل رغبة نجم مرموق

11/21/2023 9:22:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ما زال مستقبل لاعب خط وسط آرسنال غير واضح، بعد أن أكد وكيل أعماله أن محادثات العقد في "طريق مسدود" حاليا.
ووقع آرسنال مع لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو (31 عامًا)، في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 12 مليون جنيه إسترليني من منافسه اللندني تشيلسي، على عقد يمتد لـ18 شهرا، وشارك في 30 مباراة مع فريق ميكيل أرتيتا.
ومع ذلك، فإن العقد القصير يعني أنه من المقرر أن يصبح جورجينيو لاعبا حرا في نهاية الموسم.
وكشف وكيل الأعمال جواو سانتوس الآن، أنه لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتمديد إقامة اللاعب الإيطالي في آرسنال، على الرغم من حرص أفضل لاعب في أوروبا 2021 على البقاء.
وفي حديثه إلى موقع "توتو ميركاتو ويب"، قال سانتوس: "كل شيء في طريق مسدود، سنفكر في الأمر بعد فبراير/شباط، ومع ذلك، تظل الأولوية لآرسنال".
وبدأ جورجينيو 4 مباريات فقط، من أصل 12 لآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

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