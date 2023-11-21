(MENAFN
- S Factor) أعلنت شركة "بريباي نيشن" (Prepay Nation)، السوق العالمية الرائدة في المنتجات مسبقة الدفع بين الشركات وتشتهر بريادتها في عمليات النقل عبر الحدود، عن شراكة استراتيجية مع شركة "لويال" Loyyal، الشركة الرائدة في مجال تطبيق تقنية سلسلة الكتل أو المعروفة بـ “البلوك تشين" لتعزيز برامج الولاء والحوافز.
ومن المتوقع أن ينمو سوق الولاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا1 بنسبة 12.2% ليصل إلى 9,297.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027. يعزز هذا التعاون التزام "بريباي نيشن" بالتوسع العالمي وتمكّن شركة "لويال" من تلبية الاحتياجات الملحة لصناعة الولاء من خلال تعزيز حلولها للعملاء، مقدماً قيمة مضافة، مع منح الوصول إلى أكثر من 10,000 منتج المسبق الدفع المتاحة من خلال سوق "بريباي نيشن" الواسع.
تشتهر شركة "لويال" بمنصة سلسلة الكتل كخدمة مبتكرة، المصممة لتمكين صناعة الولاء بالنمو السريع وقابلية التوسع بأقل تكلفة ممكنة. تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة أمام شركة "لويال" لتقديم مجموعة أكثر شمولًا وتنوعًا من الخدمات لعملائها.
تفتخر شركة "بريباي نيشن" بوجودها على نطاق واسع في أكثر من 150 دولة وشبكة واسعة من أكثر من 600 شراكة. وقال باولو مونتيسوري، الرئيس التنفيذي لشركة "بريباي نيشن": "نحن متحمسون لتوحيد الجهود مع شركة "لويال" لتقديم مجموعة أكثر قوة من المنتجات والخدمات المسبقة الدفع لعملائها. يتناغم نهج شركة "لويال" المبتكر لحلول الولاء تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في تسهيل الوصول إلى المنتجات المسبقة الدفع. يمكننا معًا إحداث ثورة في كيفية تفاعل المستهلكين مع برامج الولاء وتقديم تجربة سلسة للجميع."
أكد جونجان كومار، رئيس قسم الإيرادات في شركة "لويال"، قائلاً: "إن الشراكة مع "بريباي نيشن" هي خطوة استراتيجية تتماشى مع التزامنا بتعزيز عروض العملاء وتوسيع نطاقنا. يمكننا الآن تزويد العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات المسبقة الدفع، مما يمَكنهم من تقديم مكافآت وحوافز ولاء أكثر إقناعًا - مما يحقق ربحًا لكل من شركتي "لويال" و"بريباي نيشن"، حيث نعمل معًا لتشكيل مستقبل حلول الولاء."
توفر هذه الشراكة للشركات سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المسبقة الدفع وخيارات استرداد خالية من المتاعب - مما يؤدي إلى تحسين تجربة الولاء ومعيار جديد للصناعة. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مشاركة العملاء والارتقاء ببرامج الولاء إلى المستوى التالي من خلال سوق شركة "بريباي نيشن" وخبرة شركة "لويال" في مجال تقنية سلسلة الكتل.
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المصدر: 1 By Research & Markets
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