مركز جمبوري يعلن عن افتتاح فرع جديد في سوق الينابيع بدبي

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- Nausheen Shamsher) دبي، نوفمبر 2023 – إن زيادة مستوى الوعي بأهمية التعليم المبكر بات من أهم وأبرز الاتجاهات الرئيسية في سوق التعليم على مستوى دولة الإمارات والذي شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، تزامناً مع زيادة وعي أولياء الأمور بأهمية الفترة الزمنية الأولى لتكوين الأطفال لاسيما السنوات الثلاث الأولى وأثر التعليم في تلك الفترة. حيث تشير الأبحاث إلى توقعات بزيادة حجم سوق التعليم في الإمارات خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2026 ليصل إلى 718 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد السوق تسارعًا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.03٪ خلال الفترة المتوقعة، وفقًا لتقرير نشرته شركة "تيكنافيو".
وفي هذا الصدد، أعلن مركز جمبوري، مركز التعليم المبكر واللعب الشهير، عن افتتاح أحدث فروعه في سوق الينابيع بدبي خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث تم اختيار هذا المكان الاستراتيجي بالتحديد لما يتمتع به من إمكانات غير مستغلة وما يتيحه من إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المجتمعات، وسيوفر الفرع الجديد تجربة فريدة لا مثيل لها لكل من الأهل وأطفالهم.
وسيتيح مركز جمبوري لجميع العائلات فرصة الاستمتاع بساحة اللعب المذهلة التي يوفرها في فرعه الجديد، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بعالم من الإثارة والمرح، إلى جانب تكوين صداقات جديدة وإذكاء شغفهم بالاستكشاف من خلال مغامرات "جيمبو حول العالم" المثيرة.
وفي هذا الصدد، أكد XXX من مركز جمبوري، أن مركز جمبوري بات أكثر من مجرد مكان مخصص للعب، حيث أًصبح مركز حيوي يكتسب فيه الأطفال المهارات الأساسية تحت إشراف معلمين أكفاء، لاسيما وأن كل ما في المركز مصمم بعناية فائقة ليحظى أطفال دبي بأقصى درجات البهجة والاهتمام.
ويوفر سوق الينابيع الذي يحظى بموقع استراتيجي مميز في قلب دبي فرصة مثالية تسمح للمجتمعات المزدهرة من حوله بالاستفادة من خدمات مركز جمبوري بكل سهولة، إلى جانب تعزيز تنمية الطفولة المبكرة من خلال التعليم القائم على اللعب.
ويتميز الفرع الجديد بمساحته الكبيرة التي تبلغ ضعف مساحة موقعه الحالي، إلى جانب تصميمه الأخّاذ الذي يحتفي بالسفر والاستكشاف معاً، كما يوفر أجواء أسرية مزينة بنماذج الطائرات ومناطيد الهواء ووسائل السفر الأخرى التي تجذب انتباه الأطفال وتحفّز مخيلتهم بكل تأكيد.
وسيقدم مركز جمبوري حصة تجريبية مجانية في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية، ما سيتيح للأهل والأطفال الفرصة لتجربة المناخ المفعم بالحياة بأنفسهم. علاوةً على ذلك، سيستفيد أوائل الطلاب المسجّلين من خصم بقيمة 10٪، مما يضيف حافزاً إضافياً للعائلات للانضمام إلى مجتمع مركز جمبوري.
وعلى الصعيد المستقبلي، أشار مركز جمبوري إلى إعداد خطط مستقبلية طموحة بهدف ترك أثر إيجابي على حياة كل طفل في كافة أنحاء دبي من خلال البرامج التي يقدمها في فرعه الجديد. ويهدف المركز أيضاً إلى توسعة نطاق أعماله لتشمل مناطق أخرى، مثل أبو ظبي ومنطقة مردف في دبي، تماشياً مع التزامه بتوفير خدماته إلى أوسع شريحة مجتمعية ممكنة مع إحداث علامة فارقة في مشهد التعليم المبكر.
ويتميز مركز جمبوري عن غيره من المنافسين بإرثه العريق الممتد لأكثر من 40 عاماً، واتساع نطاق أعماله على المستوى العالمي في أكثر من 700 مكان حول العالم. وتفتخر علامة جمبوري باتباعها أعلى معايير التدريب عالية المستوى وفهمها الواسع الشامل بأهمية التعليم المبكر.
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