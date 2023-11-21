الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم يزور مقر جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين

(MENAFN
- APCO Worldwide) دبي، 21 نوفمبر 2023: زار الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، مقر جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين في برج المؤتمرات، مركز دبي التجاري العالمي، وكان في استقباله سعادة الدكتور علي بن سباع المري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، والدكتور أحمد تهلك، أمين سر الجمعية، والدكتور عبدالله العوضي، أمين الصندوق، والدكتور أحمد البركاني، عضو مجلس إدارة، والدكتورة منيرة الرحماني، عضو مجلس إدارة.
واطلع الشيخ مانع آل مكتوم من مجلس إدارة الجمعية، على أبرز الخدمات الأساسية التي تقدمها الجمعية وأهم النشاطات والفعاليات التي نفذتها على مدار السنوات الماضية، في مجالات تنظيم أسلوب وأخلاقيات ممارسة مهنة الاستشارات الإدارية، والتدريب الإداري، والتدريب المهني، بالإضافة الى الدراسات والأبحاث الخاصة بمهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري.
وبالمناسبة، أشاد الشيخ مانع آل مكتوم بالدور الرائد الذي تقوم به الجمعية بهدف تهيئة البيئة المناسبة لتبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات المشابهة الإقليمية والدولية، وهو يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات المتمثل في جهودها لتعزيز أفق العمل المشترك ومجالات التعاون والشراكة ل لبلوغ آفاق جديدة للإنسانية في كافة مجالات العمل.
وأثنى الشيخ مانع آل مكتوم على إنجازات الجمعية التي تتوافق وأهدافها المتمثلة بـ "رفع مستوى مهنة الاستشارات الإدارية وما يتفرع عنها من مهنة التدريب الإداري، وتأهيل المستشارين والمدربين الإداريين طبقا للمستويات الدولية وتوفير التدريب المناسب لهم".
ورحب سعادة الدكتور علي بن سباع المري بالشيخ مانع آل مكتوم وقال: "تشرفت جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين بزيارة الشيخ مانع آل مكتوم الكريمة، واطلاعه على المنظومة المتكاملة للأعمال فيها والتي تساهم في المضي قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات لتعزيز مكانة دولة الإمارات في المنطقة والعالم".
جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين
تأسست جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين في العام 2017، وهي جمعية مهنية احترافية مرخصة من قبل هيئة تنمية المجتمع في دبي، بهدف تنظم أسلوب وأخلاقيات ممارسة مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الاداري، بالإضافة إلى تقديم الدراسات والأبحاث الخاصة بمهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، وتهيئة البيئة المناسبة لتبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات المشابهة الإقليمية والدولية وإقامة المؤتمرات المحلية والتمثيل في المؤتمرات الدولية.
MENAFN21112023002825012069ID1107465292
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.