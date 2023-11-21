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قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة أوروبا 2024

11/21/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ستقام بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو (حزيران) إلى 14 يوليو (تموز) من العام المقبل.
وفي ما يلي المنتخبات التي تأهلت للبطولة:
- ألمانيا
- بلجيكا
- فرنسا
- البرتغال
- إسكتلندا
- إسبانيا
- تركيا
- النمسا
-إنجلترا
- المجر
- سلوفاكيا
-ألبانيا
- الدنمارك
- هولندا
- سويسرا
- رومانيا
- صربيا
- إيطاليا
- التشيك
- سلوفينيا

ملاعب

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