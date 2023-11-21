قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة أوروبا 2024

قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة أوروبا 2024
التاريخ
11/21/2023 8:11:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ستقام بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو (حزيران) إلى 14 يوليو (تموز) من العام المقبل.
وفي ما يلي المنتخبات التي تأهلت للبطولة:
- ألمانيا
- بلجيكا
- فرنسا
- البرتغال
- إسكتلندا
- إسبانيا
- تركيا
- النمسا
-إنجلترا
- المجر
- سلوفاكيا
-ألبانيا
- الدنمارك
- هولندا
- سويسرا
- رومانيا
- صربيا
- إيطاليا
- التشيك
- سلوفينيا
ملاعب
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