الاحتلال يجدد اقتحامه لمدينة أريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة أريحا.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، وأطلقت الرصاص الحي في حي كتف الواد من أريحا.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أريحا صباحا، واعتقلت 3 فلسطينيين.
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