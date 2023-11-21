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الاحتلال يجدد اقتحامه لمدينة أريحا

11/21/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة أريحا.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، وأطلقت الرصاص الحي في حي كتف الواد من أريحا.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أريحا صباحا، واعتقلت 3 فلسطينيين.

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