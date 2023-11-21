ميندي يرفع دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفع الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب نادي لوريان الفرنسي، دعوى قضائية ضد فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي للحصول على مستحقاته.



ورحل ميندي عن صفوف السيتي في الصيف الماضي عقب انتهاء عقده بعدما قرر النادي عدم تجديد العقد على خلفية اتهامه في عدة قضايا أثناء تواجده في إنجلترا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن ميندي رفع دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي للحصول على مستحقاته التي توقف النادي عن دفعها بعد التهم التي تعرض لها الفرنسي.

وأكدت الشبكة أن ميندي طالب في دعوته بالحصول على عدة ملايين إسترليني من السيتي قيمة مستحقاته التي أوقفها النادي عن اللاعب في سبتمبر 2021 بداعي تعرضه لتهم عديدة.

وانتقل ميندي للعب مع مانشستر سيتي في صيف 2017 في صفقة قياسية في ذلك الوقت مقابل ما يقرب من 52 مليون جنيه إسترليني بعدما لفت الأنظار مع مرسيليا وتألق مع موناكو لموسم واحد، مما جعله في ذلك الوقت أغلى مدافع في التاريخ.

إلا أن اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم عام 2018 في روسيا، توقف عن المشاركة مع الفريق وتم تجميده من قبل إدارة السيتيزين في 2021 على خلفية تعرضه لاتهامات بارتكاب 7 جرائم في الفترة بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021، والتي تمت تبرئته منها في وقت سابق.

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