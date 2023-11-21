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الزمالك يعلن إنهاء ملف مستحقات أوسوريو

11/21/2023 8:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) ملاعب - عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء امس اجتماعا لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات الهامة.
وكان منها :" تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية

ملاعب

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