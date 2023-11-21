تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد.. اللجنة البحرينية الوطنية تعقد اجتماعها الرابع لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، عقدت اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة، اجتماعها الرابع في مبنى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.



وبهذه المناسبة تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم

الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في تقديم الدعم والعون والمساعدة للأشقاء في غزة، وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم، والتي تأتي انطلاقاً من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم.



وثمن سموه الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .



كما أشاد سموه بالجهود المخلصة التي يبذلها أعضاء اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة ومساهمتهم الفعالة في توحيد الجهود والعمل يداً واحدة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في هذه المحنة الأليمة التي يتعرضون لها، مشيداً بالتجاوب الكبير من قبل الشعب البحريني مع عمل اللجنة.





وبارك سموه مبادرات اللجنة في العمل على إنشاء مشاريع تنموية لأهالي قطاع غزة تشمل بناء مدرسة ومجمع سكني ومستشفى ميداني وعلاج عدد من الجرحى ومرضى السرطان في مستشفيات الأردن.





وخلال الاجتماع استعرض الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس اللجنة البحرينية الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها من قبل اللجنة، التي شملت إرسال شحنتين إغاثيتين عن طريق الجو من مطار البحرين إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافة إلى إرسال أربع شحنات عن طريق البر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، التي تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني وتوزيعها على الشعب الفلسطيني في غزة.



وبين الدكتور مصطفى السيد بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في دعم مجالات الصحة والتعليم والأمور المعيشية، التي تشمل بناء مدرسة ومستشفى ميداني ومجمع سكني بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الخبرة في المجال الإغاثي والتنموي، كما تم الاتفاق على التعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لعلاج مجموعة من المرضى والجرحى في مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة نظراً للحاجة الماسة إلى ذلك بعد توقف المستشفيات في قطاع غزة عن تقديم خدماتها الصحية والعلاجية للجرحى والمرضى بسبب الحرب الدائرة في غزة.