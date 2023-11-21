تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد.. اللجنة البحرينية الوطنية تعقد اجتماعها الرابع لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، عقدت اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة، اجتماعها الرابع في مبنى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
وبهذه المناسبة تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم
الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في تقديم الدعم والعون والمساعدة للأشقاء في غزة، وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم، والتي تأتي انطلاقاً من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم.
وثمن سموه الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .
كما أشاد سموه بالجهود المخلصة التي يبذلها أعضاء اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة ومساهمتهم الفعالة في توحيد الجهود والعمل يداً واحدة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في هذه المحنة الأليمة التي يتعرضون لها، مشيداً بالتجاوب الكبير من قبل الشعب البحريني مع عمل اللجنة.
وبارك سموه مبادرات اللجنة في العمل على إنشاء مشاريع تنموية لأهالي قطاع غزة تشمل بناء مدرسة ومجمع سكني ومستشفى ميداني وعلاج عدد من الجرحى ومرضى السرطان في مستشفيات الأردن.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس اللجنة البحرينية الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها من قبل اللجنة، التي شملت إرسال شحنتين إغاثيتين عن طريق الجو من مطار البحرين إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافة إلى إرسال أربع شحنات عن طريق البر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، التي تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني وتوزيعها على الشعب الفلسطيني في غزة.
وبين الدكتور مصطفى السيد بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في دعم مجالات الصحة والتعليم والأمور المعيشية، التي تشمل بناء مدرسة ومستشفى ميداني ومجمع سكني بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الخبرة في المجال الإغاثي والتنموي، كما تم الاتفاق على التعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لعلاج مجموعة من المرضى والجرحى في مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة نظراً للحاجة الماسة إلى ذلك بعد توقف المستشفيات في قطاع غزة عن تقديم خدماتها الصحية والعلاجية للجرحى والمرضى بسبب الحرب الدائرة في غزة.
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