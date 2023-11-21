تحركات محدودة للأسهم الأوروبية وسط خسائر في القطاع المالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء تحركاً محدوداً وسط تراجع في القطاع المالي بدد مكاسب أسهم شركات التعدين، في حين يواصل المستثمرون البحث عن أدلة تدعم التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى انتهت من رفع أسعار الفائدة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات، ومع تراجع مؤشر البنوك 0.6 بالمئة، ارتفع مؤشر أسهم شركات التعدين 0.8 بالمئة مدعوماً بزيادة أسعار المعادن.
ومن بين الأسهم الفردية تصدر سهم شركة سونوفا السويسرية لصناعة أجهزة المساعدة السمعية المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بارتفاعه 6.4 بالمئة مدعوماً بنتائج الشركة.
وصعد سهم راينميتال 5.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الصناعات الدفاعية الألمانية عن استراتيجيتها لعام 2026.
وفي الوقت نفسه هبط سهم مونتي دي باشي دي سيينا 3.8 بالمئة بعد أن باعت إيطاليا حصة تبلغ 25 بالمئة في البنك الذي حصل على مساعدة لإنقاذه.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN21112023000110011019ID1107464953
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.