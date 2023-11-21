تحركات محدودة للأسهم الأوروبية وسط خسائر في القطاع المالي

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء تحركاً محدوداً وسط تراجع في القطاع المالي بدد مكاسب أسهم شركات التعدين، في حين يواصل المستثمرون البحث عن أدلة تدعم التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى انتهت من رفع أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات، ومع تراجع مؤشر البنوك 0.6 بالمئة، ارتفع مؤشر أسهم شركات التعدين 0.8 بالمئة مدعوماً بزيادة أسعار المعادن.

ومن بين الأسهم الفردية تصدر سهم شركة سونوفا السويسرية لصناعة أجهزة المساعدة السمعية المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بارتفاعه 6.4 بالمئة مدعوماً بنتائج الشركة.

وصعد سهم راينميتال 5.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الصناعات الدفاعية الألمانية عن استراتيجيتها لعام 2026.

وفي الوقت نفسه هبط سهم مونتي دي باشي دي سيينا 3.8 بالمئة بعد أن باعت إيطاليا حصة تبلغ 25 بالمئة في البنك الذي حصل على مساعدة لإنقاذه.

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