«بيورهيلث» تعلن عن نية إدراج أسهمها في سوق أبوظبي





أعلنت مجموعة «بيورهيلث» القابضة عن عزمها إجراء طرح عام أولي يتبعه إدراج أسهمها في «سوق أبوظبي للأوراق المالية».

ومن المتوقع أن تبدأ عملية التداول بالسوق في ديسمبر 2023 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وتضم قائمة المساهمين في مجموعة «بيورهيلث» حالياً كلاً من شركة «ألفا ظبي القابضة»، وشركة «اي اتش سي هيلث كير القابضة» التابعتين لتكتل «الشركة العالمية القابضة»، ومقرها أبوظبي، والقابضة المؤسسة الاستثمارية والقابضة ومقرها أبوظبي، عن طريق شركة تابعة مملوكة بالكامل.

واتسمت رحلة «بيورهيلث» بالنجاحات المتعاقبة، فقد واصلت تعزيز مكانتها ونموها على مدى السنوات الماضية، ومع محفظة متنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة وحلول التأمين الصحي والصيدليات والتكنولوجيا الصحية والمشتريات، فإن «بيورهيلث» تعمل على توسيع حضورها عالمياً. وفي هذا السياق، قامت المجموعة أخيراً بالاستحواذ على 100% من محفظة «سيركل هيلث جروب»، وهي أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة، مما يمثل علامة فارقة في رؤية المجموعة الطموحة والهادفة إلى بناء شبكة رعاية صحية عالمية تحدث ثورة في رعاية المرضى.

وفي مايو 2023، أكملت «بيورهيلث» استحواذها على «أردنت للخدمات الصحية»، وهي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح المزود الوحيد لخدمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط الذي يستحوذ مباشرة على أصول في مستشفيات وعيادات أمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز