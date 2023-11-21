-->

Tuesday, 21 November 2023 04:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«بيورهيلث» تعلن عن نية إدراج أسهمها في سوق أبوظبي

11/21/2023 7:34:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت مجموعة «بيورهيلث» القابضة عن عزمها إجراء طرح عام أولي يتبعه إدراج أسهمها في «سوق أبوظبي للأوراق المالية».

ومن المتوقع أن تبدأ عملية التداول بالسوق في ديسمبر 2023 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وتضم قائمة المساهمين في مجموعة «بيورهيلث» حالياً كلاً من شركة «ألفا ظبي القابضة»، وشركة «اي اتش سي هيلث كير القابضة» التابعتين لتكتل «الشركة العالمية القابضة»، ومقرها أبوظبي، والقابضة المؤسسة الاستثمارية والقابضة ومقرها أبوظبي، عن طريق شركة تابعة مملوكة بالكامل.

واتسمت رحلة «بيورهيلث» بالنجاحات المتعاقبة، فقد واصلت تعزيز مكانتها ونموها على مدى السنوات الماضية، ومع محفظة متنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة وحلول التأمين الصحي والصيدليات والتكنولوجيا الصحية والمشتريات، فإن «بيورهيلث» تعمل على توسيع حضورها عالمياً. وفي هذا السياق، قامت المجموعة أخيراً بالاستحواذ على 100% من محفظة «سيركل هيلث جروب»، وهي أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة، مما يمثل علامة فارقة في رؤية المجموعة الطموحة والهادفة إلى بناء شبكة رعاية صحية عالمية تحدث ثورة في رعاية المرضى.

وفي مايو 2023، أكملت «بيورهيلث» استحواذها على «أردنت للخدمات الصحية»، وهي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح المزود الوحيد لخدمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط الذي يستحوذ مباشرة على أصول في مستشفيات وعيادات أمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN21112023000110011019ID1107464949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث