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فورمولا-1.. فيرستابن يتأهب لعدة أرقام قياسية في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى بأبو ظبي

11/21/2023 7:34:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


مع إسدال الستار على الموسم الحالي لسباقات سيارات فورمولا-1 يوم الأحد المقبل بسباق "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى"، ستكون حلبة "مرسى ياس" في أبو ظبي على موعد مع مجموعة من الأرقام القياسية، التي يسعى السائق الهولندي ماكس فيرستابن إلى تعزيزها من خلال السباق الختامي للموسم.

ويحظى السباق باهتمام بالغ في نهاية موسم مثير وحافل بالأرقام القياسية، تنقلت فيه البطولة بين 5 من قارات العالم الـ6 من خلال أكثر من 20 سباقا، وقدم فيه فيرستابن وفريقه ريد بول العديد من الأرقام القياسية والبصمات التاريخية، ويسعى السائق الهولندي إلى استكمالها في أبو ظبي.

ويبرز من هذه الأرقام القياسية التي يستحوذ عليها فيرستابن فوزه بـ18 سباقا في الموسم الحالي، أعلى عدد من السباقات يتوج أي سائق بلقبها خلال موسم واحد، ويستطيع السائق الهولندي تعزيز هذا الرقم إلى 19 انتصارا.
كما يستطع تعزيز رقمين قياسيين آخرين؛ هما رصيد النقاط لأي سائق في البطولة بموسم واحد والمسجل باسمه حاليا (549 نقطة) وعدد مرات التواجد على منصة التتويج (باحتلال المراكز الثلاثة الأولى في موسم واحد) ويستحوذ عليه أيضا برصيد 20 مرة.

ومن خلال فوزه بلقب سباق جائزة لاس فيجاس يوم الأحد الماضي، عادل فيرستابن رصيد الألماني سيباستيان فيتيل في عدد الألقاب التي يحرزها بسباقات فورمولا-1 (53 لقبا) ليشترك معه في المركز الثالث بالقائمة الذهبية لسباقات البطولة خلف البريطاني لويس هاميلتون (103 انتصارات) ومايكل شوماخر (91 انتصارا)، ويستطيع فيرستابن الانفراد بالمركز الثالث في القائمة حال فوزه بسباق أبو ظبي.

وطبقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة، كان سباق "لاس فيجاس" رقم 1100 في تاريخ سباقات البطولة، وتوج به فيرستابن، ويدشن سباق "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى" مئوية جديدة لسباقات البطولة حيث يحمل رقم 1101، ما يمثل بصمة تاريخية أيضا للسائق والفرق الفائزة به.

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