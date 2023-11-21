حماس: ننتظر الرد الإسرائيلي على اتفاق الهدنة الإنسانية

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية إنهم ما زالوا ينتظرون رد الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية بعد أن سلمت حماس ردها للجانبين المصري والقطري.
وكان القيادي في حماس عزت الرشق قال ،صباح اليوم الثلاثاء، إن الحركة اقتربت "بشكل أكبر من الإعلان عن اتفاق هدنة خلال الساعات المقبلة" مع إسرائيل، معتبرا أن الاتفاق سيكون مقبولا للمقاومة.
وأوضح الرشق -في تصريحات للجزيرة مباشر-"أن تفاصيل اتفاق الهدنة سيتم الكشف عنها الساعات المقبلة"، موضحا أن "الأشقاء في قطر هم من سيعلنون عن تفاصيل اتفاق الهدنة".
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