حماس: ننتظر الرد الإسرائيلي على اتفاق الهدنة الإنسانية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية إنهم ما زالوا ينتظرون رد الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية بعد أن سلمت حماس ردها للجانبين المصري والقطري.

وكان القيادي في حماس عزت الرشق قال ،صباح اليوم الثلاثاء، إن الحركة اقتربت "بشكل أكبر من الإعلان عن اتفاق هدنة خلال الساعات المقبلة" مع إسرائيل، معتبرا أن الاتفاق سيكون مقبولا للمقاومة.

وأوضح الرشق -في تصريحات للجزيرة مباشر-"أن تفاصيل اتفاق الهدنة سيتم الكشف عنها الساعات المقبلة"، موضحا أن "الأشقاء في قطر هم من سيعلنون عن تفاصيل اتفاق الهدنة".



