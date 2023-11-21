الصليب الأحمر: جهود لتأمين خروج آمن لجرحى غزة من الشمال إلى الجنوب

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-قال الناطق باسم الصليب الأحمر الدولي في غزة، هشام مهنا، إن الصليب الأحمر يبذل جهودًا حثيثة مع إسرائيل والسلطات في غزة بالإضافة إلى منظمات أممية، من أجل تأمين خروج آمن للجرحى في مستشفيات الشمال إلى جنوب القطاع.

يأتي ذلك بعد أن قام الجيش الإسرائيلي منذ عدة أسابيع بفصل قطاع غزة إلى شمال وادي غزة وجنوب وادي غزة، وإعلان شمال وادي غزة، التي تضم محافظة شمال القطاع ومحافظة غزة، مناطق عسكرية وقتالية غير آمنة، رغم أن جميع محافظات القطاع خاضعة للقصف الجوي العنيف.

وأوضح مهنا لوكالةـ "إرم نيوز" أن الجهود المبذولة تستهدف الجرحى في المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان، بالإضافة للمستشفى الأهلي العربي (المعمداني).

وأضاف أن جهود الصليب الأحمر لا تتوقف فقط على إجلاء آمن للجرحى العالقين في محافظتي غزة وشمال غزة، بل تشمل أيضًا إجلاءً آمنًا للمواطنين العالقين في هذه المناطق لضمان وصولهم إلى جنوب القطاع، كما يبذل الصليب بغزة جهودًا لضمان إدخال الفرق الطبية الدولية إلى مستشفيات شمال القطاع ومحافظة غزة من أجل المساعدة في علاج الجرحى والمصابين.