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اليونيسف تحذر من مأساة صحية في قطاع غزة بسبب تفشي الأمراض

11/21/2023 7:22:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف/PNN-حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الثلاثاء، من أن "مأساة صحية" ترتسم في قطاع غزة، بسبب نقص الوقود والمياه.


وقال الناطق باسم المنظمة الأممية "اليونيسف" جيمس إلدر، خلال مؤتمر صحفي، عقد في العاصمة السويسرية جنيف، "إن لم يتوافر الوقود بكميات كافية فسنشهد انهيار مرافق الصرف الصحي، فيصبح لدينا إضافة إلى القذائف والقنابل، الظروف المؤاتية لانتشار الأمراض. إنها ظروف مثالية لحصول مأساة".


وأضاف، "ثمة نقص حاد في المياه، فالبراز ينتشر في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ثمة نقص غير مقبول في المراحيض"، مشددا على أنه من الصعب جدا المحافظة على النظافة الشخصية، أو حتى غسل اليدين في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


وأضاف إلدر، "في حال بقي حصول الأطفال على المياه والصرف الصحي محدودا وغير كافٍ، فسنرى ارتفاعا مأسويا (..) في وفيات الأطفال"، إذ يواجهون خطرا حادا في انتشار الأوبئة بشكل جماعي".


وأشار الناطق باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إلى أنه لم يُرصد أي أثر لمرض الكوليرا في قطاع غزة حيث لم تكن البكتيريا المسببة لهذا المرض موجودة قبل اندلاع الحرب.


في المقابل، شدد على أن الإسهال المائي الذي يعاني منه آلاف الأشخاص المتعبين جسديا أساسا، يشكل خطرا كبيرا أيضا.


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