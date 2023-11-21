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تفاصيل جديدة حول الهدنة في غزة

11/21/2023 6:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت قناة 7 العبرية عن مسؤول كبير في كيان الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن هناك اتفاق وشيك بالفعل حول الهدنة في غزة وبعض الأمور الفنية يتم العمل عليها لإغلاق الاتفاق.
وقال المسؤول إنه ستكون هناك مرحلة ثانية لتمديد وقف إطلاق النار من أجل إطلاق سراح 50 محتجزا ليصل العدد الإجمالي إلى 100.
وافادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "إسرائيل" أعطت الضوء الأخضر لصفقة الاسرى وتنتظر رد حماس ، مؤكدة ان الاحتلال قبل الشروط التي وضعتها الحركة .
بدورها اكدت حركة حماس انه سيتم الإعلان عن تفاصيل اتفاق الهدنة والكشف عنها في الساعات المقبلة ، مشيرة ان الجانب القطري هو من سيعلن عن تفاصيل اتفاق الهدنة.

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