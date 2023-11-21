-->

Tuesday, 21 November 2023 03:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس : لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بشأن اتفاق الهدنة

11/21/2023 6:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت حركة حماس عبر قناتها الرسمية على منصة تيليجرام أنها ما زالت في انتظار الرد من الجانب الإسرائيلي بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد تقديم ردها لدولة قطر.

وقال د. خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات اليوم: "لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق "

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تصريحات مسبقة صباح اليوم :" سلمت الحركة ردها للإخوة الوسطاء في قطر ومصر، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة "

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

MENAFN21112023000208011052ID1107464148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث