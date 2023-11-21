حماس : لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بشأن اتفاق الهدنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت حركة حماس عبر قناتها الرسمية على منصة تيليجرام أنها ما زالت في انتظار الرد من الجانب الإسرائيلي بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد تقديم ردها لدولة قطر.
وقال د. خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات اليوم: "لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق "
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تصريحات مسبقة صباح اليوم :" سلمت الحركة ردها للإخوة الوسطاء في قطر ومصر، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة "
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