حماس : لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بشأن اتفاق الهدنة

MENAFN - Al Wakeel News)أكدت حركة حماس عبر قناتها الرسمية على منصة تيليجرام أنها ما زالت في انتظار الرد من الجانب الإسرائيلي بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد تقديم ردها لدولة قطر.

وقال د. خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات اليوم: "لا زلنا ننتظر رد الاحتلال بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمنا ردنا للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق "



وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تصريحات مسبقة صباح اليوم :" سلمت الحركة ردها للإخوة الوسطاء في قطر ومصر، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة "

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