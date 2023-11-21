قطر: انتهاء مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن وساطتها بشأن التهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" وصلت إلى مرحلة نهائية، مبينة أنه سيتم الإعلان عن معالم الاتفاق في الوقت المناسب.وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن " الوساطة القطرية وصلت إلى مرحلة نهائية والأطراف وصلت إلى مرحلة مهمة وسيصدر بيان في حال التوصل لاتفاق حول الأسرى"، مشيرا إلى أن "الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة ولها متطلباتها وفور الوصول لاتفاق ستعلن الأطراف عنه".



وأكد "أننا متفائلون جداً بالوصول إلى هدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة"، مشددا على أن "الأولوية الآن لإيقاف الحرب ولا حديث حالياً عن مصير غزة ما بعد الحرب".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أعلن أن "الحركة سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".



بدوره، كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، عن بعض بنود الاتفاق المرتقب، ومنها إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين من غزة مقابل إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.



روسيا اليوم