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إدارة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس القادمين

11/21/2023 6:05:31 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تأثرت المملكة، يوم أمس الاثنين، بمنخفض جوي أدى إلى تساقط أمطار متفرقة على البلاد، وسجلت محطات الرصد في المناطق الجنوبية أعلى كمية أمطار حيث بلغت 4.2 ملم.



وأفاد مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ، بأن آخر تحديثات خرائط الطقس، تشير إلى نشاط الرياح خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين، وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة وتصل إلى قوية أحياناً، مما تؤدي إلى ارتفاع الموج إلى ستة أقدام في عرض البحر، وتسهم على إثرها في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خصوصا خلال فترة الليل.



ودعت إدارة الأرصاد الجوية إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية.

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