إدارة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس القادمين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تأثرت المملكة، يوم أمس الاثنين، بمنخفض جوي أدى إلى تساقط أمطار متفرقة على البلاد، وسجلت محطات الرصد في المناطق الجنوبية أعلى كمية أمطار حيث بلغت 4.2 ملم.
وأفاد مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ، بأن آخر تحديثات خرائط الطقس، تشير إلى نشاط الرياح خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين، وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة وتصل إلى قوية أحياناً، مما تؤدي إلى ارتفاع الموج إلى ستة أقدام في عرض البحر، وتسهم على إثرها في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خصوصا خلال فترة الليل.
ودعت إدارة الأرصاد الجوية إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية.
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