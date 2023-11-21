غرفة دبي العالمية تدشن بعثتها إلى منطقة غرب أفريقيا بتنظيم 170 اجتماع أعمال ثنائي في أبيدجان

دشنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى منطقة غرب أفريقيا، بتنظيمها أمس لمنتدى أعمال في أبيدجان في جمهورية كوت ديفوار، حيث نسقت خلال الزيارة لكوت ديفوار 170 اجتماع عمل ثنائي بين ممثلي 15 شركة من دبي تمثل 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية مع نظرائها في كوت ديفوار.

ونظمت الغرفة منتدى الأعمال بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في أبيدجان، ومركز ترويج الاستثمارات في كوت ديفوار، وغرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار وسفارة جمهورية كوت ديفوار في دولة الإمارات، شارك فيه 220 مشارك منهم شخصيات حكومية رفيعة المستوى إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، والشركات الأفريقية الراغبة بتأسيس شراكات اقتصادية مع الشركات المشاركة في البعثة التجارية للغرفة.

وشهد المنتدى كلمات لسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ ومعالي سياندو فوفانا، وزير السياحة في جمهورية كوت ديفوار؛ وسعادة علي يوسف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوت ديفوار، والسيد فامان توريه، رئيس غرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار.

وخلال كلمته الترحيبية، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "حريصون على تعزيز روابطنا التجارية والاستثمارية مع جمهورية كوت ديفوار، التي تعتبر من الأسواق الرئيسية في القارة الأفريقية، حيث نتطلع إلى الارتقاء بصادرات مجتمع الأعمال في دبي، ومساعدة شركاتنا على دخول هذه السوق الواعدة المليئة بالفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة منها الصناعة والزراعة والتجارة والبناء والبنية التحتية".

وأضاف لوتاه قائلاً: "نركز على تحقيق أولويتنا الاستراتيجية بدعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة، والمساهمة برفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026، ومساعدة شركاتنا على دخول أسواق جديدة، والتوسع منها إلى المزيد من الأسواق العالمية. نأمل أن تساهم بعثتنا التجارية في تفعيل قنوات التواصل والحوار، ونسج شبكة من الشراكات الاقتصادية التي تفيد مجتمعي الأعمال في كلٍ من دبي وكوت ديفوار".



وبدوره قال معالي سياندو فوفانا، وزير السياحة في جمهورية كوت ديفوار إن تنظيم منتدى الأعمال في بلاده يعتبر مؤشراً واضحاً على الرغبة المشتركة بتعزيز العلاقات الثنائية، معتبراً أن دبي نموذج اقتصادي عالمي. وأضاف معاليه أن بلاده تعتبر أكبر مصدر للكاجو في العالم، وتعرف بتصديرها للكاكاو أيضاَ، مشيراً كذلك إلى وجود فرص في مجال المطاط والقهوة والقطن وزيت النخيل.

وخلال كلمة له خلال المنتدى، أكد سعادة علي يوسف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوت ديفوار إن جمهورية كوت ديفوار من أهم الدول في غرف أفريقيا حيث تتمتع بموقع استراتيجي متميز ومناخ استثماري نشط وبنية تحتية جيدة، ونمو اقتصادي متصاعد، حيث هناك العديد من الشركات العالمية التي دخلت السوق الإيفواري.

وأضاف النعيمي قائلاً: "نحن في دولة الإمارات وفي عام 2021 وقعنا مع كوت ديفوار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وكذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية خدمات النقل الجوي، وهذه الاتفاقيات ستدعم وتعزز الاستثمارات الإماراتية في كوت ديفوار للوصول بها لمستويات أعلى".

مذكرة تفاهم

ووقعت غرف دبي خلال المنتدى مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار نصت على تعزيز التعاون والشراكة في مجال تنظيم الفعاليات والبعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات، وتعزيز التنسيق في المجال التدريبي، وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في دبي وكوت ديفوار بما يخدم مصلحة أعضاء الطرفين. ووقع مذكرة التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والسيد فامان توريه، رئيس غرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار.

وعرّف سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، الحضور بالمشهد الاقتصادي لإمارة دبي، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الأفريقية ورجال الأعمال والمستثمرين في كوت ديفوار.

ويأتي تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتعتبر مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.

وحسب بيانات جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع جمهورية كوت ديفوار خلال العام 2022 حوالي 1.8 مليار درهم، بنمو بنسبة 12.5% مقارنة بقيمتها خلال العام 2021، في حين بلغ عدد الشركات الجديدة من كوت ديفوار التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 4 شركات فقط، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز التعاون لاستقطاب المزيد من الشركات من كوت ديفوار إلى دبي.

وأقيمت جلسة نقاشية خلال المنتدى ضمت عدداً من المسؤولين والخبراء في مجالات الخدمات اللوجستية والتشريعات الجمركية والقطاعات الاستثمارية والمالية في كوت ديفوار، حيث استعرض المتحدثون مزايا وفوائد ممارسة الأعمال في بلادهم، مع الإجابة على كافة استفسارات ممثلي شركات دبي، أعقبها تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية بين ممثلي شركات الجانبين.

وتشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها الشركات المشاركة بالبعثة التجارية كل من التشييد والبناء، والمواد الكيماوية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والضيافة، والتعدين، والنفط والغاز، وتجارة التجزئة، والشحن والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى القرطاسية ومستلزمات المكاتب.

تدعم البعثة التجارية هدف دبي في زيادة حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2026، وتمكين 100 شركة في دبي من التوسع عالمياً مع نهاية عام 2024. وتعمل الغرفة على دعم توسع شركات دبي في الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بالاستناد إلى شبكة قوية من المكاتب الخارجية في جميع أنحاء العالم.

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