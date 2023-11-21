السجن 12 عاماً لتاجر بحيوانات برية في فيتنام

أصدرت محكمة في هانوي الاثنين حكماً بالسجن اثني عشر عاماً على رجل دينَ بتهريب قرن وحيد قرن وعاج فيل إلى فيتنام، على ما أفادت منظمة غير حكومية مُدافعة عن البيئة.

وقالت نائبة رئيس المنظمة بوي ثي ها إنّ منظمة التعليم من أجل الطبيعة - فيتنام "راضية جداً لفرض عقوبات شديدة (...) على مَن يتاجرون بالحياة البرية".

وتابعت "لن يُردَع هؤلاء إلا من خلال تشديد العواقب القانونية".

وكان نينه با دين (36 سنة) أوقف في أبريل الفائت في مطار هانوي الدولي.

واستعان به شخص لم تُعرف هويته لتسليم طردين من أنغولا يحتويان على قرن وحيد قرن يزن 12 كيلوغراماً وعاج فيل بزنة 5 كيلوغرامات، بحسب بيان نشرته منظمة التعليم من أجل الطبيعة - فيتنام.

وتم ضبط أحد الطرود خلال عبوره قطر.

وتعد فيتنام مركزاً وسوقاً رئيسية للاتجار غير المشروع بالحياة البرية، فيما يندد الخبراء منذ مدة طويلة بتقصير السلطات في ضبط عمليات مماثلة.

وثمة معتقدات في فيتنام والصين تشير إلى أنّ مسحوق قرن وحيد القرن يساهم في معالجة أمراض عدة.

وصودر منذ العام 2018 عاج وحراشف آكل النمل الحرشفي وقرون لحيوانات وحيد القرن يتخطى وزنها 60 طناً في الموانئ الفيتنامية الرئيسية، بحسب تقرير أصدرته منظمة التعليم من أجل الطبيعة - فيتنام عام 2021.