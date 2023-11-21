4.8 مليون مقعد مجدول.. مطار دبي يواصل الاحتفاظ بالصدارة العالمية خلال نوفمبر

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه الأول عالمياً كأكبر مطارات العالم في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال شهر نوفمبر 2023، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو أيه جي»، التي أظهرت مواصلة المطار تسجيل معدلات نمو قوية في السعة منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً لبيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي خلال نوفمبر الجاري أكثر من 4.8 مليون مقعد مجدول، بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديده .

وبحسب البيانات، حلّ مطار "لندن هيثرو" في المركز الثاني مسجلاً أكثر من 3.7 ملايين مقعد، تلاه مطار سنغافورة بنحو 3.1 ملايين مقعد، ومطار سيؤل الكوري بنحو 3.09 ملايين، وأمستردام الهولندي في المركز الخامس بنحو 3 ملايين مقعد مجدول.

وأظهرت البيانات أن مطار دبي واصل أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات "الدولية والمحلية" معاً، بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأميركي الذي سجل نحو ملايين مقعد مجدول خلال نوفمبر الجاري

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