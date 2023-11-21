العرض الرسمي لعيد الاتحاد الـ 52 يقام هذا العام في مدينة إكسبو

كشفت لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ 52، عن تفاصيل العرض الرسمي لعيد الاتحاد الـ 52 المقرر إقامته في الثاني من ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، والذي يسلط الضوء على قصة الاتحاد الملهمة والعمل الجماعي، إذ يبرز ملامح الرحلة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الاتحاد في العام 1971 وحتى يومنا هذا.

وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) ومواكبةً لعام الاستدامة، يضم العرض الرسمي تقنيات مبتكرة وعروض آسرة، تجسد التراث الغني لدولة الإمارات والنسج الغني الذي يصل معاني الاتحاد والاستدامة عبر التاريخ، ويُرمز إليها بعناصر مختلفة من نسيج السدو.



استلهامًا من جذور الثقافة والتراث الإماراتي، يحتفي العرض بتراث الأجداد والعلاقة الوثيقة بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، بما يعكس التزامنا المشترك برعاية عالمنا المترابط والحفاظ عليه.

ومن خلال العروض الملهمة والسرد العميق، يقدم العرض رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام يتعاون فيه العالم للتغلب على التحديات المناخية، من خلال الابتكار والعمل المشترك، مستلهمين من جهود داعمي العمل المناخي من دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم.

يمكن للجميع في شتى أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مشاهدة العرض الحي في الثاني من ديسمبر على الموقع الرسمي لعيد الإتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة وعبر جميع القنوات التلفزيونية المحلية.



كما يتاح للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات فرصة حضور عرض عيد الاتحاد الـ 52 في الفترة من 5 إلى 12 ديسمبر، لمشاهدة العروض والاستمتاع بسرد عميق حول رحلة الاستدامة في دولة الإمارات.

من المقرر أن تقوم لجنة تنظيم عيد الاتحاد بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول تذاكر

عرض عيد الاتحاد الـ 52.











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