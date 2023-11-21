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وزير الصناعة والتجارة يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج

11/21/2023 5:27:41 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه اليوم، لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، بحضور عبدالله بن فيصل الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ومملكة هولندا ودوقية لوكسمبرغ الكبرى ومملكة الدنمارك والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وخلال اللقاء رحب الوزير، بـ
لويجي دي مايو، مشيدًا بعلاقات الصداقة الوثيقة والتعاون المتميزة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وما تتسم به من حرص مشترك على تعزيز الروابط القائمة وفتح مجالات أوسع للتعاون بما يلبي طموحات الجانبين ويدعم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.


كما تم أثناء اللقاء، استعراض السبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون الثنائي لاسيما بوجود ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج مما يؤكّد قوة الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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