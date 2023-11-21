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وزير الصناعة والتجارة يلتقي مدير مجلس المفوض الأوروبي للتجارة

11/21/2023 5:27:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بـ مايكل هاغر مدير مجلس المفوض الأوروبي للتجارة، و كارولين بويشيرتس عضو مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد المنتدى السابع للأعمال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.


وخلال اللقاء جرى استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون الثنائي، حيث أشاد وزير الصناعة والتجارة بما وصلت إليه العلاقات المتميزة بين الجانبين، وما تتسم به من حرص مشترك على تعزيز الروابط وفتح مجالات أوسع للتعاون بما يدعم المصالح المشتركة.


كما أشار وزير الصناعة والتجارة إلى حجم الجهود المبذولة لتنظيم المنتدى السابع للأعمال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والذي تمخض عن جملة من التوصيات الداعمة للأهداف والتطلعات الرامية إلى تعزيز اقتصاد مستدام ومتنوّع.

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