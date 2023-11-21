وزير الصناعة والتجارة يلتقي مدير مجلس المفوض الأوروبي للتجارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بـ مايكل هاغر مدير مجلس المفوض الأوروبي للتجارة، و كارولين بويشيرتس عضو مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد المنتدى السابع للأعمال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء جرى استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون الثنائي، حيث أشاد وزير الصناعة والتجارة بما وصلت إليه العلاقات المتميزة بين الجانبين، وما تتسم به من حرص مشترك على تعزيز الروابط وفتح مجالات أوسع للتعاون بما يدعم المصالح المشتركة.
كما أشار وزير الصناعة والتجارة إلى حجم الجهود المبذولة لتنظيم المنتدى السابع للأعمال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والذي تمخض عن جملة من التوصيات الداعمة للأهداف والتطلعات الرامية إلى تعزيز اقتصاد مستدام ومتنوّع.
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