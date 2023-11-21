الاحتلال يهدم منزلا شمال شرق القدس المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة بالجرافات بعد اقتحام البلدة ومحاصرة الحي الذي يقع فيه المنزل داخلها.





وبحسب مصادر محلية، فإن المنزل يعود للمواطن مهران درويش ويقطن فيه مع عائلته المكونة من خمسة أفراد، مشيرة إلى أن صاحب المنزل تعرض لغرامات مالية باهظة فرضتها بلدية الاحتلال قبل أن تحضر اليوم إلى البلدة لهدمه.





يشار إلى أن قوات الاحتلال استخدمت هدم المنازل كعقاب جماعي بحق المقدسيين الذين يُمنعون من الحصول على تراخيص من بلدية الاحتلال للبناء.