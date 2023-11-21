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الاتحاد الأوروبي يناقش القيود المحتملة على حركة الدبلوماسيين الروس

11/21/2023 5:21:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يناقش الاتحاد الأوروبي فرض قيود محتملة على الحركة داخل الاتحاد بالنسبة للدبلوماسيين الروس، ضمن ما طرحته الحكومة التشيكية كجزء من الحزمة الـ 12 من العقوبات ضد روسيا.
جاء ذلك وفق ما ذكرته "فاينانشال تايمز"، حيث كتبت الصحيفة أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تناقش ما إذا كان سيتم فرض قيود على سفر الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد"، حيث قامت جمهورية التشيك الأسبوع الماضي بتعميم المقترحات ذات الصلة كجزء من المفاوضات بشأن الحزمة الـ 12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي لم توافق عليها الدول الأعضاء بعد.


وبحسب الصحيفة، تشعر جمهورية التشيك بالقلق من أن ما أسمتهم "ضباط المخابرات المحتملين الذين يمثلهم دبلوماسيون روس" ينتقلون في دول الاتحاد الأوروبي بسبب عدم وجود حدود بين تلك الدول.


وجاء في المقال: "تريد جمهورية التشيك الآن أن يحصل الدبلوماسيون الروس على تأشيرات وتصاريح إقامة تسمح لهم بالسفر داخل البلد المضيف فقط، وليس في بقية منطقة شنغن". إضافة إلى ذلك، تدعو براغ إلى قبول الاتحاد الأوروبي فقط لجوازات السفر البيومترية من الدبلوماسيين الروس، والتي من المفترض أنها "أكثر صعوبة في تزويرها".


وذكرت الجريدة أن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة، والمسائل القانونية المعقدة الناشئة فيما يتعلق بالقيود المحتملة تعني أنه من غير المرجح أن يتم تضمين أي تغييرات في الحزمة الـ 12 من العقوبات.

روسيا اليوم


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