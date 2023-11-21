مصادر رسمية للقاهرة الإخبارية: تنسيق مصرى قطرى للوصول إلى هدنة فى غزة

مصادر رسمية للقاهرة الإخبارية: تنسيق مصرى قطرى للوصول إلى هدنة فى غزة
التاريخ
11/21/2023 4:34:01 AM
(MENAFN
- Youm7) قالت مصادر رسمية لقناة القاهرة الإخبارية، إن هناك تنسيق مصري قطري مشترك للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.
MENAFN21112023000132011024ID1107463455
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.