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مصادر رسمية للقاهرة الإخبارية: تنسيق مصرى قطرى للوصول إلى هدنة فى غزة

11/21/2023 4:34:01 AM
(MENAFN- Youm7) قالت مصادر رسمية لقناة القاهرة الإخبارية، إن هناك تنسيق مصري قطري مشترك للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.








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