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الكرملين: بوتين سيناقش مع قادة بريكس الأوضاع فى قطاع غزة

11/21/2023 4:33:59 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع قادة بريكس الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها قبل قليل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 46 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.







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