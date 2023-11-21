الكرملين: بوتين سيناقش مع قادة بريكس الأوضاع فى قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع قادة بريكس الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها قبل قليل.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 46 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.
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