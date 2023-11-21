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إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس.. تعرف على الموعد

11/21/2023 4:33:55 AM
(MENAFN- Youm7) حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجازة نصف العام لطلاب المدارس وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وتكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.



وأوضحت الوزارة، أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.



وشددت الوزارة على أنه يحصل طلاب المدارس أيضا على إجازة أيام الانتخابات المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل،
فى المدارس التى تعقد فيها لجان انتخابية.



الجدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية وافق فى اجتماعه أمس الاثنين على مساهمة الصندوق في تمويل توفير عدد 20 ألف عامل للاستعانة بهم كخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2023 / 2024؛ موزعين على المديريات التعليمية، وفقا لاحتياج كل مديرية، وذلك للاستعانة بهم فى المعاونة والإشراف داخل المبانى المدرسية.












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