ذا هيل: الديمقراطيون يحثون بايدن على تعديل رسالة بشأن الاقتصاد

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن الديمقراطيين يعتقدون أن الوقت قد حان لكى يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعديل سياسته الاقتصادية إذا أراد أن تلقى صدا لدى الناخبين فى انتخابات 2024.

وأوضحت الصحيفة، أن بايدن لم يستطع أن يحقق إنجازا لدى الناخبين برسالته الأساسية بأن الاقتصاد الآن فى وضع أفضل مما كان عليه عندما تولى مهام منصبه، وكان بايدن يروج لإنجازاته الاقتصادية تحت شعار بايدنوميكس على مدار حملته الانتخابية، ويحاول ربط اسمه بأجندة اقتصادية فى محاولة لأن ينسب لنفسه الفضل بتهدئة الأسواق المالية.

ولكن مع استمرار ارتفاع التضخم رفع معدلات الفائدة على البضائع وتقلب سوق الإسكان، فإن تعامل بايدن مع الاقتصاد يتلقى ضربة تلو الأخرى فى استطلاعات الرأي. ويقول الناخبون إنهم يعتقدن أنهم كانوا أفضل من الناحية المالية فى ظل حك سلفه دونالد ترامب، الذى من المرجح أن يقابله مجددا فى سباق الانتخابات العامة ، مما جعل بعض الديمقراطيين يشيرون إلى أن الوقت قد حان لأن تقوم حملة بايدن بإجراء تغيير فى هذا الأمر.

وقال النائب السابق بالكونجرس جو كراولى، إنه يعتقد أن الحملة أمامها وقت لتعديل رسالتها، ربما لا تتخلى عنها لأنه يعتقد أن هناك الكثير من الأمور الجيدة للحديث عنها. لكن من حيث الرسالة نفسها، والكيفية التي تقال وتتم بها، فإنه يعتقد أن هناك حاجة إلى قدر من التعديل، وهو ما تقوله استطلاعات الرأي، الانتقاد البناء.

ومن بين هذه الاستطلاعات، استطلاع إيكونوميست ويوجوف فى شهر أكتوبر القادم، قد وجدت أن حوالى 39% من الناخبين يوافقون على تعامل بايدن مع الوظائف والاقتصاد.









